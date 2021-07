O número de infecções por coronavírus tem aumentado em Tóquio, com considerável avanço dos casos da variante Delta. - Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Publicado 12/07/2021

Rio - O chefe da Associação Chinesa de Vela, Zhang Xiaodong, comentou que há falhas em protocolo olímpico no hotel onde os esportistas estão hospedados. Segundo Xiaodong, os turistas tem livre acesso para ter contato com os atletas. A informação é do site "UOL".

"Embora as equipes de diferentes países estejam organizadas em andares separados, os turistas locais ainda se misturam com os atletas olímpicos no saguão e no restaurante. Isso pode aumentar os riscos potenciais de infecções por covid-19 e nós já estamos consultando o Comitê Organizador sobre esse assunto", disse Xiaodong.

O protocolo é claro ao dizer que os esportistas estarão, obrigatoriamente, isolados no hotel em que estão hospedados, para evitar a disseminação de novas cepas do vírus da covid-19, inclusive a proibição de locomoção dos atletas para irem a restaurantes, bares e centros turísticos.