Professor de jiu-jitsu foi preso no dia 16 de maio, na China - Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 24/06/2021 14:24 | Atualizado 24/06/2021 14:25

Rio - Há mais de um mês a vendedora Bruna Caruso, de 25 anos, tenta trazer o namorado que está preso na China, de volta ao Brasil. O professor de Jiu-Jitsu, Thiago Reis, de 28, foi preso na cidade de Hebei por conta de uma confusão nos documentos de permanência do rapaz no país asiático, segundo ela. A jovem fez um apelo nas redes sociais para conseguir ajuda. Na publicação ela explica que ele trabalhava em uma academia na região e o visto que conseguiu foi por meio do dono do estabelecimento. No entanto, ao ser abordado pela fiscalização, foi constatado que os registros eram referentes a outra cidade, o que é ilegal no país.

"O Thiago sempre sonhou em dar aula fora do Brasil, pra ganhar melhor e ele foi pra lá em fevereiro de 2020 com a promessa de que o chefe dele daria entrada no visto de trabalho e tudo daria certo, depois ele levaria a família dele. Quando ele chegou lá, com visto de turista e um prazo de três meses, o cara ficou enrolando por causa da pandemia, falando que não tinha como e o Thiago só começou a trabalhar mesmo em junho", explica.

A companheira de Thiago explica que, por conta da pandemia e a falta de voos para o Brasil, o governo Chinês renovava o visto do rapaz a cada mês e no início deste ano, o professor de jiu-jitsu voltaria para casa.

"O patrão deu entrada no visto quando viu que o Thiago iria embora e ia perder o melhor professor que ele tinha, mas pediu ajuda ao dono de outra academia, em outra cidade. Lá você precisa ter o visto certo do lugar que você vai trabalhar e morar. Logo depois, a fiscalização bateu viram que o documento dele estava irregular e ele está lá detido desde o dia 16", contou a vendedora.

Segundo Bruna, depois que o rapaz foi preso, no dia 16 de maio, seu último contato com ele teria sido no dia 18. O casal tem uma filha de oito meses. A vendedora conta que a ida do companheiro para a China foi uma oportunidade de melhorar a vida da família e de dar um futuro melhor para a menina. A jovem tentou contato com o Itamaraty que a encaminhou para o Consulado Brasileiro, em Pequim.

Na primeira resposta, o consulado afirmou que as autoridades chinesas realizavam uma investigação sobre o ocorrido. Dias depois, foi informado que o empregador de Thiago deveria pagar uma multa por conta do documento irregular e a partir daí, ele poderia comprar uma passagem para retornar ao Brasil. Já no último contato, a entidade afirmou que ele seria deportado e que a informação da multa não estava confirmada.

"Thiago sempre foi um menino muito batalhador, muito guerreiro e muito responsável. O que estão fazendo com ele é muita sacanagem. Isso não deveria estar acontecendo A gente quer respostas, a gente quer mandar ele pra casa", desabafou.

Agora, Bruna aguarda novas informações do consulado sobre o futuro do marido.

Confira a publicação de Bruna.

