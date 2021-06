Presidente da MedLevensohn, José Szuster conversa com Chieppe - Patrick Rocha/divulgação

Presidente da MedLevensohn, José Szuster conversa com ChieppePatrick Rocha/divulgação

Por Danillo Pedrosa

Publicado 25/06/2021 01:26

Com o objetivo de reaquecer turismo, abalado pela pandemia de covid-19, o governo do Estado do Rio deu início ao projeto Cidades Monitoradas, que vai promover um milhão de testes gratuitos em profissionais envolvidos com o setor. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, estiveram presentes ao evento de lançamento da ação, nesta quinta-feira (24), em restaurante no bairro do Flamengo.

Ao beneficiar os trabalhadores de serviços como transporte, comércio, hotelaria e alimentação, a iniciativa pretende dar mais segurança aos turistas e a ajudar a movimentar a economia das cidades.

Publicidade

"Para essa retomada acontecer com segurança, é fundamental que tenhamos experiências como essa, que a gente amplie os números de testes e torne os ambientes seguros, como bares e hotéis. O projeto Cidades Monitoradas dá essa segurança a todos que vão frequentar esses ambientes", destacou Gustavo Tutuca ao MEIA HORA.

O programa é uma parceira do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-RJ) com a MedLevensohn e a Veus Saúde, empresas responsáveis pela realização dos testes.

Publicidade

"Taxistas, garçons e profissionais da hotelaria, por exemplo, serão beneficiados com os exames", explicou Marcelo Botelho, CEO da empresa Veus Saúde.

Já o CEO da MedLevensohn, José Marcos Szuster, reforçou a importância da ação para o sucesso de eventos como o Carnaval e o Révellion, que tradicionalmente atraem turistas para o estado. "É recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) testar a população durante a pandemia do coronavírus e o Rio de Janeiro é uma das principais portas de entrada dos turistas no Brasil. O projeto Cidades Monitoradas nasce com o objetivo de movimentar a cadeia produtiva do turismo de todo o Estado, ajudando na retomada gradual dos pequenos e grandes eventos sediados em nosso Estado, como o réveillon e o carnaval", disse.

Publicidade