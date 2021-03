O lutador João Antonio Vieira de Souza, de 40 anos, está foragido Divulgação

Petrópolis - A Justiça do Rio decretou a prisão do lutador de jiu-jitsu João Antonio Vieira de Souza, de 40 anos, acusado de ter espancado até a morte um morador de rua em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O crime ocorreu em dezembro do ano passado e foi registrado por câmeras de segurança. A filha dele, Jeniffer Soares Vieira de Souza, de 22 anos, também é acusada de envolvimento no crime. O lutador está foragido.

Alexsander Costa de Oliveira foi morto na madrugada do dia 19 de dezembro, depois de levar vários chutes na cabeça. Segundo investigações da Polícia Civil, Jeniffer e uma amiga relataram que foram ameaçadas pelo homem que estava, segundo elas, visivelmente alcoolizado e sob efeito do uso de drogas.

Jeniffer e a amiga entraram em um ônibus que estava estacionado na Rua Caldas Viana. Em seguida, o morador de rua voltou a ameaçar as jovens, mas saiu do local a pedido do motorista.

Ao seguir viagem no ônibus, as jovens encontraram com o pai de Jeniffer e pediram para descer da condução.

De acordo com as investigações da 105ª DP (Petrópolis), Jeniffer relatou o ocorrido para o pai e o trio seguiu para o local onde o morador de rua já estava dormindo. Ao perceber que o homem estava deitado, o lutador decide espancá-lo por cerca de um minuto. Alexsander Costa de Oliveira teve morte por traumatismo craniano.

Para a Polícia Civil, o lutador foi indiciado pelo crime por ter "consciência da gravidade dos golpes que aplicava na vítima, e foi totalmente indiferente à vida alheia".

Já a filha dele é apontada como coautora do crime. Jeniffer é acusada de incentivar o pai a cometer o crime e de ter dado cobertura ao lutador enquanto as agressões ocorriam.