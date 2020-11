Após ter seu celular roubado pelo ladrão, a lutadora decidiu ir atrás dele para apanhá-lo Reprodução Youtube

Por IG - Último Segundo

Publicado 19/11/2020 15:32 | Atualizado 19/11/2020 15:32

São Paulo - Uma lutadora de MMA foi assaltada no centro de Mar del Plata, na Argentina, e decidiu ir atrás do ladrão, que foi contido pelas pessoas que estavam na rua. Ao alcançá-lo, aplicou nele alguns golpes de jiu-jitsu e o segurou até a polícia chegar no local.



O caso aconteceu no último dia 10, mas repercutiu na imprensa local esta semana. De acordo com o jornal La Nación, Brisa Merlo, de 20 anos, tinha acabado de sair do trabalho quando foi assaltada. Para conseguir perseguir o ladrão, a jovem pediu carona a uma colega que estava de carro.



Publicidade

Ao descer do veículo, ela viu o jovem já ensanguentado e, após recuperar o celular, golpeou e o colocou no chão. Enquanto agarrava o pescoço do homem ela gritava: "Filho da p … vá trabalhar! Estou trancada o dia todo trabalhando para você me roubar em três segundos".



Segundo as informações do jornal, a lutadora manteve o homem imobilizado até a chegada da polícia, que levou o suspeito à delegacia. Em uma entrevista à rádio Conosco, Brisa explicou que ficou muito irritada pois trabalhou meses para comprar o celular e, devido à pandemia, está com o salário reduzido.



Publicidade

"Espero que esse garoto nunca mais roube. Tenho sorte de saber me defender porque estudei MMA , mas não quero que isso aconteça com mais ninguém. Estou orgulhosa de como agi e não me arrependo de ter feito isso", desabafou a jovem.