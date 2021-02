Ex-estrela do UFC abre site de conteúdo exclusivo para fãs

Rio - A ex-lutadora do UFC, Paige VanZant, abriu um site com "conteúdo exclusivo". Ela, que tem 26 anos, já fez 21 publicações na plataforma. Para ter acesso à assinatura é preciso desembolsar 20 dólares (cerca de R$ 100) por mês.

Nascida nos EUA, a lutadora deixou o UFC no ano passado, após ser derrotada pela brasileira Amanda Ribas. A lutadora irá fazer a sua estreia no campeonato de boxe Bare Knuckle Fighting Championship na próxima sexta-feira.

Publicidade

VanZant tem mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram. Em comunicado oficial enviado a imprensa, ela explicou por que decidiu abrir uma conta para a publicação de conteúdo exclusivo. "Cada vez que eu verifico minhas redes sociais, meus fãs estão sempre me pedindo mais. Ao lançar PaigeFanZant.com, torna-se mais fácil para os seguidores encontrarem o conteúdo exclusivo que estarei lançando. Certifique-se de se inscrever na preparação para a minha próxima luta. Vou dar uma olhada no meu treinamento e recuperação que você não encontrará em nenhum outro lugar!", disse.



Relatar erro