Publicado 12/07/2021 14:45

Alemanha - Lewandowski ainda sonha em vestir a camisa do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o centroavante que marcou 48 gols em 40 jogos na última temporada, espera uma proposta dos espanhóis. O contrato do último jogador eleito melhor do mundo com o Bayern vai até 2023.

No momento, o Real está focado em trazer Mbappé nesta próxima temporada, além de Haaland, destaque do Borussia. Entretanto, caso não consiga contar com a vinda desses jogadores, Lewa abre um novo caminho para o clube. Aliás, o jogador já quase assinou com o Madrid, em 2014, mas o polonês acabou fechando com o Bayern.

Os espanhóis já sabem da vontade e disponibilidade de Lewandowski para aceitar um novo destino, mas também entendem que o clube alemão não quer transferi-lo nesse momento. Para não entrar em atrito com o Bayern, o Real deve entrar mais a fundo na disputa pelo jogador no próximo ano.