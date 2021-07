Argentina conquistou a Copa América ao vencer o Brasil no Maracanã - AFP

Publicado 12/07/2021 14:12

Rio - Uma cena chamou atenção após a conquista da Copa América pela Argentina, no último sábado. Durante a festa no gramado do Maracanã, o meia De Paul tentou puxar uma canção para provocar os brasileiros, mas Lionel Messi fez sinal de negativo e foi respeitado pelos colegas.

JAJSIAJSKAKAKAK DE PAUL QUERIONDALO PUDRIR Y MESSI FRENANDOLO, TE AMO ARGENTINA pic.twitter.com/SqWQd8pStf — Joako CAMPEÓN DE AMÉRICA (@joaqu74) July 12, 2021 No vídeo, De Paul aparece tentando puxar a música com a seguinte letra:" Brasileiro, brasileiro, que amargado se te ve, Maradona es más grande, es más grande que Pelé" (Brasileiro, brasileiro, como você está amargurado, Maradona é maior, é maior que Pelé").

A Argentina voltou a conquistar um título após 28 anos. A seleção de Messi venceu o Brasil por 1 a 0 com gol de Di Maria.