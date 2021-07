Renato Sanches foi um dos destaques da Euro 2020 - Reprodução

Renato Sanches foi um dos destaques da Euro 2020Reprodução

Publicado 12/07/2021 13:03

Barcelona - O meia Renato Sanches, de 23 anos, voltou a despertar o interesse de gigantes do futebol mundial após sua bela exibição na Eurocopa. O jovem despontou no futebol europeu há alguns anos, mas não correspondeu ao tanto de expectativa que foi criada em cima da sua projeção. Atuando e sendo protagonista do Lille-FRA na última temporada, o jogador voltou a chamar atenção dos grandes centros do mercado europeu.

Agora, após se destacar também na fraca campanha de Portugal na Eurocopa, Renato Sanches pode deixar o Lille nesta janela de transferências e tem três clubes que olham com carinho para o meia: Tottenham, Arsenal e Barcelona.

Publicidade

Segundo o portal "Sport10", o clube catalão é o mais novo interessado na contratação do português e pode travar uma briga com os rivais do norte de Londres. Isso se dá pelo fato de o Barça enxergar em Renato uma espécie de "plano B" após perder a disputa pelo holandês Wijnaldum para o Paris Saint-Germain.

Apesar da força do clube e o atrativo de uma grande liga, o Barcelona pode esbarrar na dificuldade financeira para assinar com o português, que tem o valor estipulado na casa de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões). Do outro lado da negociação estão dois poderosos da Premier League que devem largar na frente pelo camisa 16 de Portugal.