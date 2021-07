Maracanã será palco da final da Libertadores de 2020 - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/07/2021 11:47 | Atualizado 12/07/2021 12:48

Rio - Após a Conmebol autorizar que as partidas das oitavas de final da Libertadores possam contar com público , o Flamengo decidiu que vai lutar para contar com torcedores na partida de volta contra o Defensa y Justicia, no próximo dia 24.

O Rubro-Negro tentará convencer a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizar que o Maracanã receba público. A principal linha argumentativa do clube carioca será a decisão da Copa América entre Brasil e Argentina que contou com público parcial no último sábado.

Há algum tempo o Flamengo vem sendo um defensor do retorno de público aos jogos no país. Na decisão do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro junto com a Ferj tentaram a liberação para o segundo jogo da final contra o Fluminense. No entanto, na ocasião, a Prefeitura do Rio não aceitou o pedido.

A primeira partida entre Flamengo e Defensa y Justicia pelas oitavas de final da Libertadores acontece na próxima quarta-feira, na Argentina. A partida vai marcar a estreia de Renato Gaúcho como técnico rubro-negro.