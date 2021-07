Conmebol - Reprodução

Por Venê asagrande

Publicado 11/07/2021 16:33 | Atualizado 11/07/2021 16:42

A Conmebol enviou um comunicado às Federações, neste domingo, autorizando a presença de público nos estádios a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, mas com condições: desde que a legislação e as orientações sanitárias sejam cumpridas.

No documento, em que a reportagem do Jornal O Dia teve acesso com exclusividade, a Conmebol diz o seguinte:

"Estimados senhores,

Estou escrevendo a você e, por meio de você, aos seus clubes afiliados.

contestado pela CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana 2021 para terminar

dar a conhecer o “Protocolo de Recomendações para a Devolução de

Público ”para as partidas da CONMEBOL LIBERTADORES e da CONMEBOL

SIDAMERICANA 2021, das Oitavas de Final. Ele mesmo estabelece uma série

de recomendações, que devem ser discutidas com as autoridades de saúde

de cada país para sua aplicação e / ou modificação.

Da CONMEBOL consideramos que o retorno gradativo do público é fundamental

para o desenvolvimento do futebol sul-americano, por isso, caso o

autoridades nacionais permitem, o retorno ao público no

competições mencionadas.

Ficamos à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional sobre o assunto e

Solicitamos que esta nota seja enviada aos clubes participantes do

torneios em referência."