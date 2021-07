Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 16:23

O Flamengo terá novidades no time deste domingo para pegar a Chapecoense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Arão e Thiago Maia treinaram entre os titulares na última terça-feira e formarão a dupla de volantes do Rubro-Negro neste domingo.

Sem João Gomes, suspenso, Mauricio Souza optou por manter Arão de volante e colocar Thiago Maia ao seu lado. Na zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira devem ser os escolhidos.

O provável time do Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Leo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho e Pedro.