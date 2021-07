Libertadores - Reprodução Twitter

O Dia

Publicado 12/07/2021 12:14

Rio - Após a liberação da Conmebol para o público nos jogos das oitavas de final da Libertadores, os clubes correm contra o tempo para viabilizem as partidas. Adversário do Fluminense neste terça-feira, o Cerro Porteño tenta acelerar os preparativos para o duelo e contar com público no jogo que será realizado no Paraguai.

No protocolo divulgado pela Conmebol neste fim de semana, os clubes que desejam contar com público nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana vão precisar da autorização dos seus países. O Ministro da Saúde do Paraguai, Julio Borba se manifestou de forma favorável ao retorno.



"É uma possibilidade certa [volta de público aos estádios do Paraguai]", afirmo nesta segunda-feira, durante evento de vacinação contra a Covid-19 na capital do país.

Em suas redes sociais, Raul Zapag, presidente do Cerro Porteño, publicou nas redes sociais que o adversário do Fluminense já está correndo contra o tempo para viabilizar o público no confronto desta terça.





O presidente do Cerro Porteño, Raul Zapag, publicou em suas redes sociais que o clube correrá contra o tempo para ter torcedores no estádio La Nueva Olla às 19h15 desta terça, quando o clube encara o Fluminense pelas oitavas da Libertadores. Já Miguel Brunotte, do Olímpia, avalia colocar apenas sócios com as mensalidades em dia no confronto contra o Inter, na quinta-feira — o governo paraguaio não definiu qual será a capacidade liberada, mas não deve passar dos 50% dos assentos disponíveis em cada estádio.