Publicado 11/07/2021 10:00

Pernambuco - Com uma equipe praticamente toda reserva, o Fluminense voltou a vencer no Brasileiro. O destaque da partida foi Lucca, que entrou no intervalo e fez os dois gols da virada tricolor sobre o Sport, na Ilha do Retiro. O atacante recebeu elogios de Roger Machado ao fim da partida.

"Hoje o Lucca é a única opção que temos para terça como jogador de frente. Diante da necessidade da partida, eu o coloquei. Felizmente os dois gols nos dão muita confiança. Acredito que possa ser um novo momento do Lucca. Foi deslocado para o lado numa dessas circunstâncias da carreira. Ficamos muito felizes e sobretudo seus colegas sempre desejaram uma oportunidade para ele. Sempre se dedicou muito estando entre os 11 ou não. Está colhendo o bom momento", afirmou.



Um dos poucos jogadores que são considerados titulares que foi escalado de cara foi Nenê. No entanto, o experiente meia acabou sendo substituído no intervalo. Roger Machado explicou o motivo de ter tirado o atleta da partida.

"A ideia era deixar o Nenê disponível e descansado para terça. A definição ainda não tenho, mas o acerto era que ele jogasse 45 minutos e depois sairia. Os atletas não pedem ao treinador para escalar a ou b, mas a gente sente no desejo, no anseio dos jogadores, vendo a luta diária dos atletas, se dedicando nos treinamentos", disse.