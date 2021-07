Wagner - Reprodução Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:30

Rio - Na última quinta-feira, o Fluminense entrou em acordo novamente com o meia Wagner, do Juventude, por uma dívida em torno de R$ 1.447.534,80, que será pago em R$ 200 mil até 10 dias após homologação, e o restante em 36 vezes. A informação foi veiculada inicialmente por "Esporte News Mundo" e confirmada pelo "GE".

Anteriormente, em setembro de 2020, ficou acordado entre o Tricolor das Laranjeiras e o jogador, que seria pago o valor de R$ 1.272.628,71, em 45 parcelas. No entanto, com o atraso do pagamento, a justiça foi acionada e determinou que acrescentassem em torno de R$ 174.906,09.

Dessa vez, o vencimento terá limite de atraso em 40 dias, com um acréscimo de 15% das parcelas prestes a vencer e com 1% de juros ao mês.

A trajetória de Wagner no Fluminense ficou marcada de 2012 a 2015, conquistando o Campeonato Carioca e Brasileiro no primeiro ano com a camisa tricolor. Ao todo, foram 180 partidas e 25 gols marcados.