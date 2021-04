Robinho AFP

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 10:00 | Atualizado 08/04/2021 10:03

Rio - Responsável por levar Robinho para o futebol europeu, o empresário Wagner Ribeiro saiu em defesa do jogador condenado por estupro de uma mulher albanesa, durante a sua passagem pelo Milan. O agenda afirmou que conviveu com jogadores brasileiros que faziam sucesso na Europa e falou sobre a relação deles com as mulheres.

"Eu sei que o Robinho não teve culpa. Convivi com jogadores como Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Júlio Baptista e Robinho, é claro, e eles nunca precisaram de dinheiro ou de forçar relação com ninguém. As mulheres maravilhosas faziam fila para ficar com eles", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Ao analisar o caso que levou Robinho a ser condenado a nove anos de prisão por estupro. O agente saiu em defesa do jogador e culpou a vítima do crime pelo que aconteceu.



"Lógico. Ele foi assediado. Ela foi safadinha e ficou com ele e mais quatro ou cinco. Muitas mulheres vinham de países pobres como Albânia e Ucrânia e chegavam na Europa para fazer a vida. Foi consensual. Ele tem 37 anos e poderia ainda jogar, mas os patrocinadores exigiram que o Santos não mantivesse o contrato que nem tinha sido assinado. Uma sacanagem com ele", disse.