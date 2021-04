Robinho Nelson Perez/ Fluminense F.C. / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 21:15

Rio - Mesmo sem ter muitas oportunidades no elenco profissional do Fluminense, o atacante Robinho estendeu o vínculo com Tricolor. O contrato, que antes se encerraria em agosto, agora vai até o fim de outubro deste ano. O atleta hoje atua emprestado ao Bashundhara Kings, de Bangladesh, e por lá, a temporada também chega ao fim na mesma época em que vence o contrato do jogador.

Contratado pelo Fluminense por cerca de R$ 7 milhões em 2017, Robinho assinou por quatro temporadas com o Tricolor. Antes, atuou por América-MG, CSA, Vila Nova-GO e Água Santa. Em entrevista ao 'Ge.com' no ano passado, Paulo Angioni, diretor do Flu, afirmou que a ideia do empréstimo de Robinho era abrir mão de parte dos direitos do atleta para não arcar mais com os altos salários.