Robinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:24

Itália - A Justiça da Itália confirmou nesta terça-feira a sentença de nove anos de prisão do atacante Robinho pelo crime de estupro, cometido em 2013. A confirmação veio do que na Itália se equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, a Corte de Apelo de Milão.

A pena se sustentou devido a à manifestação de "particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada". Os juízes chegaram essa conclusão diante das mensagens enviadas por Robinho comentando o caso.

Publicidade

A corte também alegou a tentativa de "enganar as investigações oferecendo aos investigadores uma versão dos fatos falsa e previamente combinada", reforçando a impossibilidade de defesa da vítima.

Ricardo Falco, amigo de Robinho, também participou do crime e teve a pena de nove anos de reclusão confirmada. O estupro ocorreu em uma boate de Milão.

Publicidade

Em 22 de janeiro de 2013, Robinho, então jogador do Milan, e mais quatro pessoas, três delas não identificadas pela Justiça da Itália, violentaram uma mulher embriagada em uma casa noturna da cidade.