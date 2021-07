John Kennedy apresentou sintomas mais fortes do novo coronavírus e teve uma recuperação mais lenta e cautelosa - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 09/07/2021 15:34

Rio - Após mais de dois meses de recuperação, John Kennedy, enfim, será reintegrado aos treinos do Fluminense a partir de domingo. Neste sábado, o atacante, de 19 anos, encerra o trabalho de recondicionamento especial com a equipe Sub-23.

Diagnosticado em abril com o novo coronavírus, o atacante apresentou sintomas mais fortes da doença e teve uma recuperação mais lenta. Como voltou a treinar com bola apenas em junho, a joia passou por um trabalho especial de recondicionamento.

Devido à escassez no ataque, com Fred, Abel Hernández e Bobadilla entregues no departamento médico, sua presença no embarque para Assunção, onde o Tricolor enfrentar o Cerro Porteño, terça-feira, pela Libertadores, não está descartada, assim como a de João Neto, de 17 anos.

Em 11º lugar, com 14 pontos, o Tricolor trata o confronto com o Sport, 17º, com sete, como um importante laboratório que ainda pode diminuir a distância para o G-4 do Brasileiro em caso de vitória no Recife.