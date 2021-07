Abel Hernández - Mailson Santana/Fluminense FC

Abel Hernández Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 09:19

Rio - Faltando apenas cinco dias para o confronto diante do Cerro Porteño, no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense vive uma situação delicada em relação a escalação da equipe para a partida. Sem poder contar com Fred, Roger Machado corre risco de não poder colocar em campo os seus centroavantes reservas.

Na última quinta-feira, os atacante Raúl Bobadilla e Abel Hernández não participaram do treino do Fluminense e com isso aumentaram as dúvidas em relação a partida. O argentino, naturalizado paraguaio, se recupera de um problema na panturrilha. Já o uruguaio tem uma inflamação no tendão.



Caso não tenha condição de contar com nenhum dos dois jogadores, Roger Machado deverá escalar Lucca na posição. O atacante, que costuma atuar mais aberto, também faz a posição de centroavante. Ele atuou nas últimas partidas: contra Flamengo e Ceará pelo Brasileiro.