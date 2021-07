Ángel Cardozo Lucena - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:26

Rio - Na próxima terça-feira, o Fluminense jogará sua primeira decisão pela Libertadores. O Tricolor encara o Cerro Porteño, do Paraguai, fora de casa, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição continental. A informação é do site "Futebol Latino".

A equipe de Roger Machado não contará com o volante Martinelli, suspenso, e com o zagueiro Nino, que está com a Seleção Brasileira em preparação para as Olimpíadas de Tóquio. Apesar da preocupação, o adversário paraguaio também terá uma baixa considerável para a partida da próxima semana.

Em entrevista a imprensa do Paraguai, o treinador Francisco Arce, ex-lateral-direito com passagem pelo futebol brasileiro, revelou que o meia Ángel Lucena está fora das duas partidas contra o clube das Laranjeiras.

De acordo com o técnico do Cerro, o meio-campo sentiu um problema muscular enquanto servia a seleção paraguaia na Copa América. Tudo indica que o jogador ficará afastado por um longo período se recuperando da lesão.