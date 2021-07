Wallace, meio-campista do sub-23. - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Wallace, meio-campista do sub-23.Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:14

Rio - A diretoria do Fluminense tem até a noite desta sexta-feira (9), para contratar reforços para a sequência da Copa Libertadores, com data prevista para as oitavas de final na próxima terça-feira (13), contra o Cerro Porteño, às 19h15, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai.

O prazo é curto e o Tricolor das Laranjeiras busca soluções, principalmente para o setor do meio-campo. Um dos nomes mais cotados para subir para a equipe profissional, é o meia Wallace, de 20 anos, destaque do sub-23. A informação é do site "NETFLU".

A referência de buscar respostas na base tem como exemplo o volante André, que até o início deste ano, estava prestes a ser negociado para um empréstimo e, com a lesão de Hudson, voltou a ser relacionado pelo técnico Roger Machado e hoje, é uma das peças de reposição de Martinelli e Yago Felipe, ao lado de Wellington, reforço desta temporada.