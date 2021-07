André, volante do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:20

Rio - O volante André ganhou chance na equipe titular de Roger Machado no empate em 0 a 0 contra o Ceará, nesta quarta-feira, em São Januário. Após o jogo, o técnico do Tricolor confirmou que a escolha pelo jogador se tratou de um teste para a primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, na próxima terça-feira, no Paraguai.



Roger Machado não contará com Martinelli, titular da posição, já que o jogador está suspenso para o primeiro confronto pelo torneio continental. O comandante da equipe carioca falou sobre a escolha da peça para reposição no setor.

" À medida que o Martinelli não pode jogar (suspenso no jogo de ida da Libertadores), tinha a possibilidade de botar o André para jogar no jogo contra o Sport, mas sabendo que vamos levar um time mais modificado para esse jogo, que o André não estivesse atuando com jogadores que estariam atuando na terça-feira, para dar esse ritmo de jogo para ele. E também afastado do jogo da Libertadores, porque senão seriam só três dias de recuperação e é um jogador de meio, cujo desgaste é muito grande. Também correria o risco do André, mesmo jovem, pelo desejo de se doar em campo, de não chegar completamente recuperado para o jogo da Libertadores. Foi a ideia de colocá-lo em campo, dar jogo e minutagem, podendo levá-lo para o jogo contra o Sport, mas para entrar um pouco só, para sair jogando ou entrar do banco", disse Roger.