Roger Machado - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Roger MachadoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:31

Rio - Na noite desta quarta-feira (7), o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Ceará, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o atacante Fred sentiu dores e pediu para ser substituído, além dele, Abel Hernández e Raúl Bobadilla ainda estão em transição para retornar ao campo.

Após a partida, o técnico Roger Machado foi questionado sobre as ausências de atacantes, além disso, comentou que planeja poupar alguns jogadores para o confronto contra o Sport, no próximo sábado (10), a fim de preservar a equipe principal para a próxima semana, quando enfrenta o Cerro Porteño, pelas oitavas da Libertadores.

Publicidade

"O certo é que iremos segurar alguns atletas sim, para que levemos contra o Sport um time competitivo sem que tenhamos algum tipo de prejuízo para o jogo da terça-feira que é logo na sequência. Não tem muito o que fazer. É fazer essas escolhas. Não gosto de falar a palavra priorizar, porque parece desprestígio para o Campeonato Brasileiro e para o adversário. Porém, temos que fazer escolhas do que é relevante ou não para esse momento".

No próximo sábado (10), o Fluminense enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Tricolor das Laranjeiras está na décima colocação com 14 pontos.