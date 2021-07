Árbitro Facundo Tello - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:31 | Atualizado 08/07/2021 18:31

Rio - A Conmebol definiu nesta quinta-feira (8), que a arbitragem da partida válida pelas oitavas da Libertadores, entre Cerro Porteño e Fluminense, na próxima terça-feira (13), às 19h30, no Estádio General Pablo Rojas, será comanda pelo árbitro Facundo Tello. A informação é do "LANCE".

O argentino, que esteve recentemente nos jogos do Brasil contra a Colômbia e Peru, pela Copa América, como quarto árbitro, comandará a arbitragem da partida. No comando do VAR, a responsabilidade pelas análises ficaram com o chileno César Deishler.

Nesta edição da Libertadores, Tello participou de quatro jogos da competição, além de mediar a partida entre Deportivo La Guaira e Cerro Porteño, pela última rodada da fase de grupos. Na ocasião, aplicou cinco pênaltis, sendo três para o La Guaira e dois para o Cerro.

No currículo do árbitro, há um pedido da Colômbia de suspender a equipe de arbitragem, não atendida pela Conmebol, após ele ter se envolvido em uma polêmica no jogo contra a seleção colombiana, onde resultou um gol da seleção brasileira.