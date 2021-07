Messi e Nenê - Foto: Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:52

Rio - Nesta quinta-feira, o Fluminense abriu as portas para a delegação da Argentina poder treinar visando a final da Copa América contra o Brasil, no próximo sábado (10), às 21h, no Maracanã.

A presença da seleção argentina marcou o encontro entre os meio-campistas Messi e Nenê. Durante a passagem pelo CT do Fluminense, o clube divulgou a foto entre os dois jogadores em tom de brincadeira.

"Treinando com a Argentina no CT Carlos Castilho, Lionel Messi aproveitou para pegar dicas com o Nenê de como melhorar nas cobranças de falta. Bem-vindo de novo, Alienígena!".

Durante a Copa América de 2019, a Argentina teve passagem pelo CT do Fluminense, e o encontro ficou marcado pela ação do Tricolor das Laranjeiras quando distribuiu camisas para os jogadores argentinos.