Fotomontagem: do lado esquerdo, ônibus da Paraíso Verde; do lado direito, ônibus da ReginasDivulgação

Por Izaias França

Publicado 08/07/2021 14:58

Dois municípios da Baixada Fluminense, Magé e Guapimirim, pediram ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) a criação de uma linha de ônibus ligando a rodoviária de Piabetá, bairro mageense, à cidade vizinha de Guapimirim.

O mais recente pedido foi feito pelo Departamento de Fiscalização de Transporte Municipal de Guapimirim, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, com a entrega de um ofício ao secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Rogério Teixeira, durante uma visita ao Detro/RJ no último dia 2 de julho. A prefeitura desse município chegou a fazer uma enquete nas redes sociais para saber se a população queria essa linha de ônibus.

O primeiro pedido foi feito pela Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública de Magé, com documento recebido pelo Detro/RJ no dia 16 de junho deste ano.

Com a nova linha de ônibus, sem data prevista para início e ainda sem informações sobre qual empresa assumiria a operação, os passageiros que precisassem fazer o trajeto Guapimirim a Piabetá economizariam no tempo e no bolso.

Atualmente, para ir a Piabetá de ônibus, é preciso fazer baldeação: ir até Magé e de lá pegar outro ou então pegar um ônibus para a Central (no Rio), descer na BR-116 ou na Rodovia Washington Luiz e pegar outro para o local de destino. Além disso, o passageiro só economiza se tiver o Riocard ativado na função Bilhete Único a um custo único de R$ 8,55 para dois ônibus de linhas diferentes num intervalo de duas horas e meia.

Diferentemente de Piabetá, com linhas de ônibus para o Rio, Duque de Caxias e Petrópolis, por exemplo, ou até mesmo da rodoviária de Magé – que tem ônibus para vários municípios como Guapimirim, Rio, Duque de Caxias, Itaboraí, Niterói, Nova Iguaçu, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu –, em Guapimirim a oferta é pouca, com linhas para Teresópolis, Magé, Cachoeiras de Macacu, Rio e escassos carros para Duque de Caxias.

Além do transporte alternativo, apenas duas empresas de ônibus intermunicipais circulam em Guapimirim, a Viação Teresópolis e a Reginas. Esta última detém praticamente o domínio, tendo em vista que a Paraíso Verde, única empresa municipal, que atua há mais de 20 anos, não consegue dar conta da demanda devido aos poucos carros e, consequentemente, não consegue atender a todo o município.

Esta redação enviou e-mail ao Detro/RJ no final da noite de ontem (7/7) para obter mais informações acerca dos pedidos protocolados, mas até a publicação desta reportagem não havia recebido retorno.