Agente de saúde aplicando vacina contra covid-19Foto: Arquivo

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 06:08

Guapimirim – Pessoas a partir dos 34 anos de idade, sem comorbidades, poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19) em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir desta quinta-feira (8/7), das 8h às 11h.

Pessoas com 35, 36, 37 anos ou mais também estão incluídas e podem se imunizar normalmente, mesmo que não tenham conseguido no dia da primeira convocação.

A vacinação acontecerá em seis locais:

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Drive-thru no bairro Cotia.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Será preciso ter em mãos um documento com foto, cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge.

Caso o paciente tenha se imunizado recentemente contra a gripe, é importante checar se pode tomar a vacina contra o Covid-19 num curto intervalo de tempo. A precaução é importante para checar se eventuais efeitos colaterais foram originados por qual delas.

Mais de 25 mil pessoas tomaram a primeira dose

Ao menos 25.369 pessoas já tomaram a primeira dose de vacina contra o Sars-CoV2 (Covid-19) em Guapimirim, o equivalente a 41,33% da população estimada em 61.388, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo já foram aplicadas 32.401 doses, sendo que desse total, 7.032 são de segunda dose.

Apenas ontem (7), 876 foram imunizadas, sendo 871 para a primeira dose e mais cinco para a segunda dose.

O município já contabilizou 170 óbitos e 5.277 casos confirmados de Covid-19.