Trabalhadores recolhendo entulhos na Cidade de Guapimirim - Foto: Ascom/PMG

Trabalhadores recolhendo entulhos na Cidade de Guapimirim Foto: Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 21:32

Guapimirim, na Baixada Fluminense, terá recolhimento de entulho por bairros em dias programados desta semana. No bairro Segredo será nesta quarta-feira (7/7), no Vale do Jequitibá, na quinta-feira (8), e no Centro e em Parada Modelo, na próxima sexta-feira (9). O serviço será executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Os bairros Quinta Mariana e Quinta Rosângela receberam o serviço nos dias 5 e 6 deste mês.

Publicidade

Cronograma

Dia 7/7 – Segredo

Dia 8/7 – Vale do Jequitibá

Dia 9/7 – Centro e Parada Modelo