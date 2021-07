Atletas durante o percurso na cidade de Guapimirim - Ascom/PMG

Atletas durante o percurso na cidade de Guapimirim Ascom/PMG

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:24

Guapimirim – A cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense, sediou uma etapa de estrada da Copa Fecierj de Ciclismo, na manhã desse domingo (4/7), da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. O torneio ocorreu na RJ-122, na altura de Parada Modelo até as proximidades do município de Cachoeiras de Macacu. De lá, os competidores retornaram a Guapimirim. O evento foi promovido pela Associação Ciclistas Trirriense (ACT) e Papaleguas Sports e contou com o apoio da prefeitura.

Nessa etapa, participaram cerca de 300 ciclistas, homens e mulheres, em várias categorias, de cidades como: Guapimirim (RJ), Teresópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Maricá (RJ), Cabo Frio (RJ), Cordeiro (RJ), Magé (RJ), Paraíba do Sul (RJ), Macaé (RJ), Juiz de Fora (MG), Vila Velha (ES) e Cachoeiro do Itapemirim (ES), por exemplo.

Publicidade

São categorias como estreante feminino e estreante masculino, elite masculino, máster B feminino (de 40 a 49 anos), infantojuvenil masculino, sub-30 masculino, máster A1 masculino (de 30 a 34 anos), máster A2 masculino (de 35 a 39 anos), máster C2 masculino (de 55 a 59 anos), máster D2 masculino (de 64 a 99 anos), entre outras. A grande maioria dos participantes era do sexo masculino.

Guapimirim terá outro campeonato em outubro

Publicidade

Nos últimos anos, Guapimirim tem sido um dos lugares prediletos dos amantes de ciclismo e de outros esportes radicais. No próximo dia 17 de outubro, por exemplo, o município será o palco do Audax 200k e Audax 130k. Esses eventos são organizados pelo Audax Rio.

Na modalidade 200k, a prova terá início às 7h da manhã, na Praça Paulo Terra, no Centro de Guapimirim. Os competidores deverão passar por Parada Modelo, em Guapimirim, e Posto Corte Real, Guapiaçu, Sambaetiba (escola municipal), Posto Corte Real, de novo, e retornar para o ponto de origem até as 20h30.

Publicidade

Já na modalidade 130k, o início da prova será às 8h da manhã, também na Praça Paulo Terra, no Centro de Guapimirim. Os participantes deverão passar por Parada Modelo, em Guapimirim, e Posto Corte Real e Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu, com retorno ao ponto de origem até as 18h30.

Nos dois casos, a saída será em comboio e com horários estimados para passar por alguns pontos de competição nas localidades acima citadas.