Covid-19: Guapimirim vacinará pessoas com 39 anos, nesta segunda-feira (5/7) | Guapimirim | O Dia

O município já registrou um total de 5.277 casos da doença Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 06:51

Guapimirim – Chegou a vez das pessoas com 39 anos ou mais, sem comorbidades, de se vacinarem contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (5/7). O horário é o mesmo dos demais dias, das 8h às 11h.

Na prática, isso significa que pessoas com 40, 41, 42 ou mais, por exemplo, que não se vacinaram em suas respectivas datas ainda podem fazê-lo.

A vacinação acontecerá em seis locais: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; drive-thru instalado no bairro Cotia; no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e nos postos de saúde dos seguintes bairros: Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

É preciso levar documento com foto, cartão do SUS e um comprovante de residência (ex.: conta de luz, de telefone ou de água) no próprio nome ou do cônjuge.

Dados sobre Covid-19 em Guapimirim

Até a última sexta-feira (1), já tinham sido aplicadas 29.855 doses de vacinas, sendo 22.851 na primeira dose e outras 7.004 na segunda. O quantitativo de primeira dose aplicado corresponde a 37,22% da população, cujo total estimado é de 61.388, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

São utilizados imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e agora da Janssen. Esta última é dose única.

O município já registrou um total de 5.277 casos confirmados e 170 óbitos em pouco mais de um ano, desde o início da pandemia.