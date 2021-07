Guardas Municipais de Guapimirim conduz acusado para sede da policia federal - Divulgação/GCMG

O Dia

Publicado 04/07/2021 18:31

Um homem sul-africano, acusado de tráfico de drogas e com ordem para ser extraditado ao país de origem, foi encontrado em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nesse sábado (3/7). O suspeito, de 37 anos, identificado como Kingsley Nwadinobia Ani, foi encontrado em situação de rua pela Guarda Civil Municipal e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos durante uma abordagem de acolhimento.

O estrangeiro foi levado à sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Centro do Rio, pela Guarda Municipal de Guapimirim. De lá, o sul-africano foi notificado a respeito do processo de expulsão e sobre os prazos legais para recorrer da deportação ante a corporação.

Kingsley Nwadinobia Ani tem ordem de extradição emitida pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro desde dezembro de 2020, após ser acusado de ingressar de avião no Brasil com drogas, com base nos artigos 33 e 40 da Lei nº 11.343/2006, que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). A pena para esse tipo de crime é de dois anos de prisão. O processo dele já transitou em julgado, ou seja, ele não pode mais recorrer.

Após deixar o Brasil, o estrangeiro fica impedido de retornar à nação sul-americana pelo prazo de quatro anos, conforme os artigos 203 e 204 do Decreto nº 9.199/2017, que trata sobre a imigração.

As investigações agora são para saber como o denunciado foi parar em Guapimirim, cidade situada há 70 quilômetros da capital carioca.