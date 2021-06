Moto roubada conduzida para 67ª DP Guapimirim - Foto: Izaias França

Moto roubada conduzida para 67ª DP GuapimirimFoto: Izaias França

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 21:16 | Atualizado 29/06/2021 21:20

Guapimirim – Policiais militares do 34º BPM (Magé) prenderam no final da tarde desta terça-feira (29/6), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, um homem com uma moto roubada de Macaé, na Região dos Lagos. O suspeito, identificado como Flávio Ramos da Silva Júnior, de 24 anos, pilotava em alta velocidade, quando recebeu ordem de parar. Ele não obedeceu e fugiu. Só foi preso após ser perseguido por 30 quilômetros. A prisão ocorreu na Estrada do Batatal, próximo ao kartódromo.

O suspeito foi preso por crime de receptação e já tinha uma anotação criminal por porte ou comércio de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad).

Publicidade

O veículo recuperado foi uma motocicleta Honda XRE 300, ano 2018, roubada no último dia 20 de abril. O caso foi encaminhado a 67ª DP (Guapimirim) e posteriormente para central de flagrantes na 60ª DP em Campos Elísios.