Automóvel é rebocado para registro na 67 DPDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 23:35

Guapimirim – Um automóvel GM Prisma, cor branca, ano 2018, roubado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na área da 54ª DP (Belford Roxo), foi encontrado nesse sábado (26/6), por volta das 17h10, em Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por policiais militares do 34º BPM.

Os agentes faziam o patrulhamento, quando se depararam com um carro, aparentemente, abandonado, na Rua Paulo Bragança nº 34, no Centro de Guapimirim, próximo à Praça Paulo Terra. Ao consultarem a placa do veículo, constataram que o mesmo tinha sido roubado. O registro de recuperação foi feito na 67ª DP (Guapimirim).