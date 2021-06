EM Professora Acácia Leitão Portella - Divulgação/Rede Social

EM Professora Acácia Leitão PortellaDivulgação/Rede Social

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:07

Guapimirim – Nove escolas públicas em Guapimirim, na Baixada Fluminense, vão receber computadores doados pela Petrobras, por meio do programa Janelas do Amanhã, projeto de inclusão social que prevê também a capacitação de professores e alunos da rede pública para utilizarem os equipamentos. São mídias que já foram utilizadas por empresas e recondicionadas ao uso.

Uma das unidades a receber é o Colégio Estadual Alcindo Guanabara, vinculada à rede estadual. As demais oito são da rede municipal: E. M. Comandante Léllis de Souza, E. M. Marcionílio Ignácio, E. M. Nelson Costa Mello, E. M. Professor Otelo, E. M. Professora Acácia Leitão Portella, E. M. Rosa de Sarom, E. M. Rural Celina Corrêa da Silva e E. M. Silva Crespo.

Publicidade

Cada escola poderá receber até 40 computadores. Nessa primeira etapa, foram selecionadas 189 unidades públicas de ensino de 20 municípios fluminenses. Com a alteração do cronograma pela Petrobras, a entrega dos equipamentos está prevista a partir deste mês de junho, enquanto que a capacitação, no segundo semestre de 2021, sob a responsabilidade da ONG Recode, com sede na Lapa, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Ao todo, serão distribuídos de nove mil computadores para 230 escolas públicas no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A estatal estima que serão capacitados 2,5 mil estudantes e mais dois mil docentes em 35 cidades nesses três estados. O objetivo é ampliar o acesso para até 50 mi alunos até o ano de 2022 por meio do projeto.

Publicidade

A entrega dos computadores se dará mediante a disponibilidade dos mesmos, com previsão até o fim de 2022. As escolas ainda terão direito à assistência técnica pelo prazo de dois anos.

“A construção de um Brasil depende fundamentalmente da educação. Nesse contexto, é fundamental prover o acesso de crianças e adolescentes ao novo mundo cada vez mais digital. Temos a convicção de que é um investimento com elevado retorno social”, comentou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

Publicidade

A seleção dos colégios vencedores foi feita por meio de um chamamento público, com foco em escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social, no qual as secretarias de educação inscreveram suas unidades de ensino entre março e maio deste ano.

Na Baixada Fluminense, também foram contemplados os municípios de Duque de Caxias e de Magé.