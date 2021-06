Fotomontagem: no lado esquerdo, a sede do DPO de Guapimirim; no lado direito, as duas facas apreendidas e encaminhadas a 67 DP - Divulgação

Publicado 22/06/2021 18:06

Guapimirim – Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Guapimirim apreenderam um adolescente, de 16 anos, durante uma tentativa de furto a uma residência, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, por volta das 22h30 dessa segunda-feira (21/6).

Os agentes faziam o patrulhamento na região, quando foram informados por moradores de que cinco pessoas estariam, supostamente, furtando uma residência. Os suspeitos fugiram, mas o adolescente foi localizado após buscas. Com o menor, foram encontrados duas facas, as quais foram apreendidas e encaminhadas a 67ª DP (Guapimirim). Em depoimento, o jovem declarou que uma das facas seria de um comparsa. Depois disso, ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

O adolescente não tem anotações criminais e responderá em liberdade por fato análogo ao artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Lei nº 3.688/1941), que trata sobre o uso de arma branca. Por tratar-se de menor de idade, ele responderá como praticante ou autor de ato infracional, não como criminoso. Após completar 18 anos, ou seja, ao adquirir a maioridade, os atos infracionais não poderão ser utilizados para fins de antecedentes criminais.

A identidade dele não será revelada, em cumprimento ao artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que proíbe a divulgação do nome de adolescentes considerados suspeitos em ocorrências policiais.