Agente de saúde aplicando vacina - Divulgação

Agente de saúde aplicando vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 07:54

Guapimirim – Gestantes sem comorbidades, puérperas – mulheres que deram à luz em até dois meses, aproximadamente – e pessoas com mais de 43 anos que não conseguiram se imunizar contra o coronavírus (Covid-19) ontem (21/6), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, terão mais uma chance nesta terça-feira (22), das 8h às 11h da manhã.

A vacinação ocorrerá nos seguintes locais: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; drive-thru instalado no bairro Cotia; no Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e nos postos de saúde dos seguintes bairros: Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

Publicidade

É preciso levar um documento com foto, comprovante de residência no próprio nome e o Cartão do SUS.

Até essa segunda-feira (21), Guapimirim havia registrado 167 óbitos e um total de 5.165 casos confirmados. Esses dados são desde o início da pandemia, em 2020.

Publicidade

O município já aplicou uma soma de 27.431 doses, sendo 20.640 para a primeira e mais 6.791 para a segunda, com duas vacinas desperdiçadas. Já foram aplicadas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.