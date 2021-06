"Print" mostra internautas se queixando dos serviços da SuperVia - Facebook / Reprodução

"Print" mostra internautas se queixando dos serviços da SuperViaFacebook / Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:55

Guapimirim – O ramal Guapimirim teve novamente a circulação de trens interrompida, novamente, na manhã desta quarta-feira (23/6), por causa de um problema técnico, o qual não foi detalhado pela SuperVia, que divulgou um aviso no site, nas redes sociais e em estações.

“Em função de ocorrência com o trem que realiza viagens no trecho Saracuruna – Citrolândia, encontra-se temporariamente suspensa a operação da extensão Guapimirim. Os clientes estão sendo informados também através do sistema de áudio das estações e canais digitais. Nossas equipes atuam para restabelecer a operação o quanto antes”, informou a concessionária.

Nas redes sociais, internautas se queixaram (foto) da suspensão do serviço no trecho mencionado. “SuperVia, amanhã o problema será em qual ramal?”, indagou um usuário. “Amanhã, qual será a desculpa?”, questionou outro passageiro.

É o terceiro dia consecutivo que problemas técnicos têm afetado a circulação nesse trecho. Ontem (22), o fluxo também foi interrompido devido a uma vistoria, segundo a empresa. E na última segunda-feira (21), a circulação também foi afetada, devido a um problema no pantógrafo de um trem na estação de Vigário Geral, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, desse modo, prejudicando o fluxo em 37 estações. O pantógrafo é uma ferramenta que conecta o trem aos cabos de energia.

Desde abril deste ano, os trens do ramal Guapimirim só estão indo até a estação de Citrolândia, no município vizinho de Magé. Segundo a concessionária, algumas pontes por onde passam os trilhos apresentaram problemas e precisam de manutenção, cuja previsão é de que o trem só volte a passar por Guapimirim ao final de outubro próximo, quando o serviço for concluído.

Os problemas são constantes não só no ramal Guapimirim como também no ramais Japeri e Santa Cruz, por exemplo. Sem entrar em detalhes, a empresa comunicou nas redes sociais sobre uma suposta ocorrência neste último trecho, e que temporariamente os trens não estariam parando nas estações Piedade e Oswaldo Cruz, na manhã desta quarta-feira (23).

Aumento de passagem

Os usuários dos transportes da SuperVia deverão se preparar para a nova tarifa a partir do próximo dia 1º de julho, que passará de R$ 5 para R$ 5,90. O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp). A concessionária alegou que o reajuste era necessário, tendo em vista o alto custo de manutenção e das operações e a redução de passageiros em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19).