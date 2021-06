Primeira missa realizada na Rampa do Voo Livre - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 20:57

Guapimirim – Praticantes de esportes radicais puderam assistir à primeira missa realizada na Rampa do Voo Livre, um novo ponto turístico situado na Barreirinha, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A celebração religiosa aconteceu às 6h da manhã do último sábado (19/6) e foi realizada pelo padre Janderson Ferreira de Sousa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, ambas localizadas no município supracitado.

Na Rampa do Voo Livre é possível realizar voos de asa delta, escalar e fazer trilhas. Mas, os praticantes dizem que dá para fazer muito mais, por exemplo, fazer turismo e admirar belezas naturais como a Baía de Guanabara, o Escalavrado, o Parque Nacional Serra dos Órgãos (Parnaso), a Mata Atlântica e cachoeiras.

A utilização da Rampa do Voo Livre como novo ponto turístico foi possível graças ao manejo de trilha realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em conjunto com a Prefeitura de Guapimirim.

O acesso à Rampa do Voo Livre é feito pela Rua Professor Rocha Faria, na Barreirinha.

A Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, nome da padroeira do município, foi fundada em 1647 e é um patrimônio histórico e religioso de Guapimirim.