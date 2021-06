Policial Civil conduzindo o preso para delegacia - Divulgação

Publicado 22/06/2021 08:55 | Atualizado 22/06/2021 13:03

Guapimirim – Um homem de 55 anos foi preso, nesta segunda-feira (21/6), por policiais da 67ª DP (Guapimirim), no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, por suspeita de ter abusado sexualmente durante um ano de duas meninas, uma de 8 anos e outra de 11 anos. Ambas são filhas de sua companheira.

O suspeito A. C. A. tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim. Os nomes das vítimas não serão revelados, por tratar-se de menores de 18 anos e em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), cujo sigilo precisa ser preservado.

Em abril deste ano, a avó paterna das crianças havia denunciado o companheiro da ex-nora à polícia e ao Conselho Tutelar. Após ser notificada da denúncia, a mãe das meninas fugiu com elas e o padrasto. A tia das meninas alegou que a mãe das vítimas havia informado à Justiça endereço diferente de onde estaria.

O Dia teve acesso a vídeos, os quais não serão publicados, em que uma das vítimas chorava de soluçar, abraçada a uma parente, pedindo para não ir embora com a mãe e o padrasto. Noutro, uma segunda vítima relata sobre os supostos estupros sofridos.

Em outro material ao qual a reportagem teve acesso, a mãe pressiona uma das filhas a continuar morando com ela. A genitora parecia não acreditar nas palavras da vítima.



O padrasto foi preso com base no artigo 217-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que prevê pena de 8 a 15 anos por crime de estupro de vulnerável.