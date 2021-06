Trem da SuperVia na estação Guapimirim - Divulgação

Trem da SuperVia na estação GuapimirimDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:28

Guapimirim – Passageiros do ramal Guapimirim, na Baixada Fluminense, tiveram de esperar mais de duas horas, nesta segunda-feira (20/6), até que os trens da SuperVia voltassem a circular em parte do trecho. Por volta das 5h15, o fluxo foi interrompido, em decorrência de um problema técnico no ramal Saracuruna, nas proximidades da estação de Vigário Geral, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. O acesso só foi liberado por volta das 7h40.

O problema teria ocorrido num pantógrafo, um aparelho que conecta os trens aos cabos de energia. Com isso, 37 estações foram afetadas. Até a publicação desta reportagem, a circulação estava irregular.

Publicidade

Atualmente, os trens do ramal Guapimirim só vão até o bairro de Citrolândia, no município vizinho de Magé. Passageiros residentes em Guapimirim estão sendo prejudicados, uma vez que a circulação nesta cidade está suspensa desde abril passado. A previsão é que os trens voltem a circular em Guapimirim até o final de outubro, depois que a concessionária fizer a manutenção em algumas pontes por onde passam os trilhos.

Até lá, os usuários do serviço são obrigados a utilizar ônibus ou van, cujas passagens são bem mais caras. No último dia 14 de junho, O Dia mostrou o drama da cuidadora de idosos Regina da Silva e de sua família, que tiveram de deixar os trabalhos no Rio, por não poderem arcar com a tarifa de ônibus, por exemplo.