Árvore obstrui o trânsito em GuapimirimDivulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 14:29

Uma ventania derrubou uma árvore na Estrada da Caneca Fina, no bairro Caneca Fina, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (20/6). A árvore caiu sobre uma residência, numa área próxima ao número 1.525 da via. Não há registros de vítimas.

Parte dos galhos caiu num imóvel Divulgação

Com a queda, o fluxo de veículos na via ficou interrompido, fazendo com que os ônibus que vão até o final do bairro tivessem de encurtar o itinerário.A via já foi desobstruída, e o trânsito já foi liberado, de acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Guapimirim, Fábio Macieira, ao O Dia. A Enel, concessionária de energia, ainda deverá retirar a parte dos galhos que ficou na fiação.De acordo com o site Clima Tempo, as rajadas de vento em Guapimirim variavam entre 48 km e 52,99 km durante o período da manhã deste domingo (20).Nos últimos dias, o tempo estava chuvoso no município supramencionado.