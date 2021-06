Momento em que o veículo passa desgovernado - Guapimirim ao Vivo / Divulgação

Publicado 20/06/2021 13:24

Um homem de 60 anos, identificado como Sebastião Vicente Ferreira, foi preso em flagrante por embriaguez, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nesse sábado (19/6). Ele perdeu o controle do veículo, batendo no muro de algumas residências no bairro Limoeiro. Uma câmera de um morador registrou o momento em que o veículo estava desgovernado.

Após bater numa mureta, a Guarda Civil Municipal de Guapimirim foi acionada. O condutor foi levado a 67ª DP (Guapimirim), onde a ocorrência foi registrada. De lá, o motorista foi conduzido para fazer exame etílico no Instituto Médico Legal na cidade vizinha de Teresópolis, na Região Serrana. Ao constatar embriaguez, Sebastião Ferreira foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na 60ª DP (Campos Elísios), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



“Álcool e direção não se misturam. Por estar alcoolizado, o motorista poderia ter atropelado alguém ou ter sofrido um acidente mais grave. É um ato de irresponsabilidade”, comentou o delegado da 67ª DP, Antonio Silvino Teixeira.



O motorista foi autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei nº 9.503/1997), que prevê pena de seis meses a três anos mais multa ou suspensão da carteira de habilitação em caso de dirigir alcoolizado. Ele pagou fiança e foi liberado.