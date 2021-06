Campanha de doação de sangue - Foto: IFF/Fiocruz

Campanha de doação de sangue Foto: IFF/Fiocruz

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:36

Guapimirim – Uma campanha de doação de sangue será realizada em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no próximo dia 10 de julho, das 8h às 15h, na Igreja Cristã Evangélica Renovada Ministério Boas Novas Guapimirim, na Rua Vereador Moacyr Pimentel nº 136, no Centro. O evento é uma parceria entre a Clínica de Hemoterapia e a instituição religiosa, cujo intuito é aumentar o estoque de sangue, que está baixo. Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19), muitos doadores ficaram com medo de doar sangue, segundo os organizadores.

O material coletado poderá ser destinado a hospitais públicos nas esferas estadual e federal, por exemplo.

É preciso levar algum documento com foto, como carteira de identidade, carteira de habilitação, certificado de reservista, passaporte ou carteira de conselho de classe profissional.

Quem pode doar sangue?

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. Podem se alimentar antes, contanto que evitem comer alimentos gordurosos três horas antes da coleta.

Menores de 18 anos que queiram doar sangue precisam ter autorização por escrito dos pais ou responsável legal. O formulário está disponível na recepção do Hemocentro.

Já os idosos acima de 61 anos só podem doar sangue se já tiverem feito isso antes.

Quem não pode doar sangue?

Os organizadores destacaram alguns requisitos que impedem a doação de sangue, tais como: ter se vacinado com a Coronavac 48 horas antes da coleta e sete dias antes com as doses da AtraZeneca ou da Pfizer, como também ter se vacinado contra sarampo e tétano quatro semanas antes. Os doadores que tiveram Covid-19 no período de 30 dias antes da coleta também estão impedidos de participar.

Outros fatores que impedem são: ter se vacinado contra a gripe 48 horas antes da doação de sangue ou estar gripado, com tosse ou coriza.

Ter tido hepatite depois dos 11 anos de idade também impede de doar sangue, segundo os organizadores.

Os candidatos também não podem ter feito endoscopia e/ou colonoscopia no período de seis meses antes da coleta de sangue nem ter feito tatuagem e/ou piercing num intervalo de 30 dias.

Os doadores também não podem ser usuários de drogas ilícitas nem ter consumido bebida alcoólica 12 horas antes da doação de sangue.

Os organizadores também sinalizaram que alguns medicamentos, os quais não foram especificados, também impedem que a pessoa possa ser doadora. Isso deverá ser informado antes da coleta.