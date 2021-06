Fotomontagem: do lado esquerdo, a suspeita Isabel de Jesus; do lado direito, a vítima Miriam do Nascimento Rodrigues - Divulgação

Por Izaias França

Publicado 24/06/2021 20:04

A polícia fluminense continua em busca de Isabel de Jesus, de 53 anos, denunciada por matar a facadas a artesã Miriam do Nascimento Rodrigues, de 43 anos, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, no último dia 10 de maio. A suspeita está foragida há mais de um mês, quando ocorreu o homicídio.

Miriam era amiga do ex-marido de Isabel de Jesus e estava na casa dele, num sítio, quando a suspeita chegou com uma faca na mão, quebrou móveis e plantas na residência e ainda ameaçou o ex-esposo, segundo as investigações. Na data do crime, ele tinha rompido o relacionamento com acusada.

Miriam foi levada para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, e depois transferida para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Ela faleceu no último dia 18 de maio, por não resistir aos ferimentos.

O Dia apurou que a acusada – considerada uma mulher fria, calculista e manipuladora – tem mantido contato com o ex-marido por um aplicativo de celular, na tentativa de criar um falso álibi, para usar em juízo, de que ela teria sido chamada pelo ex-companheiro e pela vítima ao local e de que ambos, supostamente, pretendiam fazer algo contra ela.

O caso é investigado pela 67ª DP (Guapimirim). Informações que levem ao paradeiro de Isabel de Jesus podem ser feitas ao Disque-Denúncia pelos telefones (21) 2253-1177, para quem for da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ou 0300-253-1177 (elimina tarifas de ligação DDD), para quem for de outras regiões do país.