Base de vacinação da Praça da Emancipação Divulgação/PMG

Publicado 24/06/2021 20:53

Guapimirim – Pessoas com 43 anos ou mais sem comorbidades, que ainda não se vacinaram contra o coronavírus (Covid-19), terão mais uma chance. A Secretaria Municipal de Saúde dessa cidade está fazendo mais uma repescagem. Desde a última segunda-feira (21), a campanha tem focado no público a partir dessa faixa etária. A aplicação será feita na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro, das 8h às 11h da manhã.

Também terão oportunidade de se vacinar pessoas com 18 anos ou mais que tenham comorbidade, além de trabalhadores da limpeza e manejo de resíduos sólidos.

Até a última quarta-feira (23), já tinham sido aplicadas ao todo 27.996 doses de vacina, sendo 21.030 na primeira dose e mais 6.800 na segunda dose.

Desde o início da pandemia, em 2020, Guapimirim contabilizou 5.185 casos confirmados da doença e 168 óbitos.