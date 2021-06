É importante tomar as duas doses da vacina para se proteger contra o coronavírus - Ascom PMG / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 21:25

Guapimirim – Pessoas com 42 anos ou mais, sem comorbidades, que ainda não se vacinaram contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, terão uma nova chance, nesta terça-feira (29/6). Poderão se vacinar também quem deixou de tomar a segunda dose da vacinação.

A imunização para esses públicos-alvo acontecerá das 8h às 11h nos seguintes locais: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; drive-thru no bairro Cotia; Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e nos postos de saúde localizados nos bairros Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

Para tomar vacina, é necessário levar um documento com foto, cartão do SUS e um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge.

Novas remessas de imunizantes começaram a ser distribuídas aos 92 municípios fluminenses, no último sábado (26). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), um total de 605.920 doses começou a ser entregue, da Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen. A diferença desta última para as demais marcas é por ser dose única.