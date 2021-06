Agente de saúde aplicando o imunizante em Guapimirim - Ascom/PMG

28/06/2021

Guapimirim – Chegou a vez das pessoas com 42 anos ou mais, sem comorbidades, poderem se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (28/6). O horário será das 8h às 11h da manhã.

Ao imunizar pessoas a partir dos 42 anos, o município mantém a liderança entre os demais da Baixada Fluminense, numa escala decrescente de idade.

A vacinação acontecerá nos seguintes locais: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; drive-thru no bairro Cotia; Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo; e nos postos de saúde localizados nos bairros Orindi, Vale das Pedrinhas e Vila Olímpia.

Poderão se vacinar também pessoas com comorbidades, gestantes, lactantes e puérperas (mulheres que deram à luz em até 60 dias da data de imunização).

Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto, cartão do SUS e um comprovante de residência no nome do paciente ou do cônjuge.

Outro detalhe é que pessoas que tenham se vacinado contra a gripe só devem se imunizar contra o coronavírus após um intervalo mínimo de duas semanas, segundo especialistas. E vice-versa.