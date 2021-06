Pórtico da entrada de Guapimirim - Divulgação/Ascom PMG

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 20:56

Guapimirim – Ao menos 59 professores aprovados no processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim, na Baixada Fluminense, em maio deste ano, estão sendo convocados para entregar a documentação. Desse total de convocados, 29 são para Professor I, nas modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as séries finais do Ensino Fundamental. Os 30 restantes são para Professor II, para os anos iniciais da EJA e do Ensino Fundamental, além da Educação Infantil. A convocação, com os nomes dos aprovados, foi divulgada no site da prefeitura, nessa segunda-feira (28/6).

Após a entrega da documentação – listada no fim desta reportagem – os candidatos serão encaminhados para fazer o exame admissional e então assinar o contrato temporário de trabalho.

A entrega da documentação e a assinatura de contrato de trabalho estavam previstas para ocorrer entre os dias 26 e 31 de maios, mas o cronograma passou por alterações, devido à pandemia de coronavírus. A convocação acontece em meio à expectativa de reabertura integral das unidades de ensino da rede municipal a partir do segundo semestre de 2021 e com o avanço da vacinação contra o coronavírus (Covid-19). No último dia 21 de junho, as aulas presenciais voltaram para algumas turmas no sistema híbrido (presencial e online).

O salário de um professor nível I (séries finais) é de R$ 1.890,38 e o de nível II (séries iniciais) é de R$ 1.542,39.

O processo seletivo simplificado consistiu na elaboração de uma redação, de caráter eliminatório e classificatório, e na comprovação de títulos acadêmicos.

A documentação a ser entregue

Conforme item 12.2 do edital nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Educação, deverão ser entregues os seguintes documentos:

a) original e cópia de documento oficial de identidade e de CPF do candidato.

b) 02 (duas) fotografias 3x4, iguais e recentes.

c) original e cópia do comprovante de cadastro no PIS/PASEP.

d) original e cópia do título de eleitor.

e) original e cópia do comprovante de residência.

f) original e cópia da certidão de nascimento e/ou casamento.

g) original e cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com a área de atuação

(diploma e histórico escolar, ou histórico escolar e declaração de que o diploma encontra-se em fase de registro).

h) original e cópia dos Certificados de Cursos de Pós-Graduação, Especialização e Aperfeiçoamento.

i) original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certidão de

Tempo Serviço comprovando obrigatoriamente o período de início do trabalho realizado no magistério, necessário para comprovar a experiência de trabalho.

j) original e cópia do comprovante de quitação com as obrigações militares, quando

couber.