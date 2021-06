Uma das feiras que terá espaços disponíveis é a de hortifrutigranjeiros do Beco dos Advogados, no Centro - Divulgação

Uma das feiras que terá espaços disponíveis é a de hortifrutigranjeiros do Beco dos Advogados, no CentroDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 10:42

Rio das Ostras - Os interessados em participar das Feiras Livres em Rio das Ostras já podem começar a providenciar a documentação. Até o final do mês, a Prefeitura vai publicar as Chamadas Públicas e oferecerá 480 espaços para comercialização de diversos produtos.

Os procedimentos irão regularizar a situação dos feirantes que já participam de três das sete feiras livres da Cidade – Cidade Praiana; Beco dos Advogados, no Centro; Praia Âncora – e darão oportunidade para novos expositores.

Os interessados devem providenciar original e cópia da Carteira de Identidade ou Habilitação, CPF, comprovante de residência atualizado e atestado médico para manipulação de alimentos, se for o caso.

Todo feirante deve indicar um suplente, e para participar da Chamada Pública, deverá apresentar também os mesmos documentos da pessoa indicada.

Rio das Ostras conta com sete feiras livres, com características diferentes. As que acontecem em Cidade Praiana e Âncora têm espaços para comercialização de hortifrutigranjeiros, artes, artesanato, artes plásticas, produção de alimentos artesanais, gastronomia, Economia Solidária, roupas, acessórios, calçados, produtos de pet, de informática, acessórios para celular, peixes ornamentais e antiguidades.

Já a feira do Beco dos Advogados, no Centro, que acontece sempre às quartas-feiras, das 7h às 14h, só comercializa hortifrutigranjeiros.

As Chamadas Públicas serão publicadas no Jornal Oficial do Município, que fica disponível no site da Prefeitura de Rio das Ostras.